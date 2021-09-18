وزير جيش الاحتلال يصطف خلف نفتالي بينيت في رفض وقف نشاطات اسرائيل الاستيطانية - مديحه الأعرج

2021/09/18 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 11/9/2021-17/9/2021إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانفي اكثر من مناسبة أثبت رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بأنه لا ينوي الابتعاد عن السياسة الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام ، التي سار عليها سلفه بنيامين نتنياهو .



فقد تعهد اكثر من مرة وأخرها في لقائه في التاسع من الشهر الجاري مع رؤساء "مجالس المستوطنات بالضفة ال ......





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