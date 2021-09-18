إيضاح من المفوضية بخصوص آلية مشاركة ناخبي الخارج

2021/09/18 | 10:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن آلية مشاركة ناخبي الخارج في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أكدت عدم إمكانية استخدام بطاقاتهم من قبل أقاربهم المتواجدين داخل العراق.وقال عضو إعلام المفوضية، مهند مصطفى، في تصريح صحفي، إن “الناخبين في الخارج ونظراً لإلغاء انتخابات الخارج في العملية الانتخابية المقبلة، يحق لهم المشاركة من خلال […]

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