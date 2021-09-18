2021/09/18 | 10:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إننا سنبقى ملتزمين بضمان عدم عودة داعش (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، أن التحالف مستمر في دعم القوات العراقية لضمان عدم عودة تنظيم "داعش".

وقال ماروتو في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، "سيواصل التحالف تقديم الدعم والإسناد لشركائنا في قوات الأمن العراقية والبيشمركة في المعركة ضد داعش وتمكين جهود الحكومة العراقية وإقليم كردستان لتحقيق الاستقرار في المنطقة معًا"، مضيفًا "سنبقى ملتزمين بضمان عدم عودة داعش".

وختم بوسم "نحن أقوى معًا".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد القائم..



قوات التحالف الدولي تقرر الانسحاب من القيارة وكركوك

طائرات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي: نواصل الدعم للقوات العراقية من أجل عدم عودة "داعش") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي: نواصل الدعم للقوات العراقية من أجل عدم عودة "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).