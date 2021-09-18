ميقاتي حول شحنات الوقود الإيراني: غياب لسيادة لبنان ولا نخشى عقوبات

2021/09/18 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على إدخال حزب الله الوقود الإيراني إلى البلاد.وقال خلال مقابلة حصرية مع شبكتنا: "أنا حزين لأن هذا غياب لسيادة لبنان"، مضيفًا أنه لايخشى أن تفرض عقوبات على حكومته، لأن العملية تمت في معزل عنها".

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