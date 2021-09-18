ايران لمواطنيها: لا تدخلوا العراق عبر اقليم كردستان!

2021/09/18 | 10:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح السفير الإيراني في العراق الزوار الإيرانيين بعدم دخول بغداد والنجف وكربلاء من إقليم كردستان العراق لزيارة الاربعين.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن سفير ايران في العراق إيرج مسجدي قوله، انه " يجب على جميع الزوار دخول العراق جوا، وهذا بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين، والحكومة العراقية تؤكد هذه النقطة المهمة، وعند العودة من العراق يمكن للزوار دخول البلاد فقط من حدود مهران".

واضاف، انه "فيما يتعلق بدخول العراق ننصح الزوار الإيرانيين بعدم دخول الاراضي العراقية عبر اقليم كردستان العراق، لان الدخول عبر هذه الحدود يقتصر على حركة الزوار القادمين من شمال العراق واقليم كردستان وفي حال دخول الزوار الى العراق من خلال هذا الطريق قد يتم ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية العراقية".

وكان المسؤولون الايرانيون قد حذروا من أن الحكومة العراقية يمكنها بموجب القانون مقاضاة واحتجاز أي من الزوار في حال دخول الاراضي العراقية من اماكن غير مصرح بها.

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