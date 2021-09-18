2021/09/18 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الاطاحة بعنصر من داعش في نينوى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر داعش في نينوى"، لافتة الى ان "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اشتركت فيها قوة من معاونية شؤون الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى لواء ٣٠ ، حيث تم الإطاحة بأحد عناصر داعش في قضاء الموصل وفق مذكرة قبض قضائية".

واضافت انه "سيتم تسليم الإرهابي الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، داعية لـ"لإبلاغ عن الخلايا الإرهابية او عناصر الجريمة المنظمة الاتصال على الرقم المجاني ٤٨١ وستبقى هويتك طي الكتمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطيح بعنصر من داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطيح بعنصر من داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).