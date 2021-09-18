2021/09/18 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن اعتقال ثلاثة متهمين بتمزيق الدعاية الانتخابية واخر بالدكة العشائرية في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "ضمن نهج قيادة عمليات بغداد في ملاحقة العناصر التي تسيئ إلى العملية الانتخابية، من خلال تمزيق الدعايات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب العراقي، تمكنت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية من اعتقال ثلاثة متهمين أثناء تمزيقهم لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في منطقة الغزالية في جانب الكرخ".

واضافت انه "في سياق متصل وبهدف بسط الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، والعمل على الحد من النزاعات العشائرية، اعتقلت قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية متهم بالدكة العشائرية، وضبط بحوزته بندقيتين مختلفتين ومخازن عتاد، في منطقة السيدية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة متهمين بتمزيق الدعاية الانتخابية واخر بالدكة العشائرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة متهمين بتمزيق الدعاية الانتخابية واخر بالدكة العشائرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).