2021/09/18 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مكافحة الإرهاب في كردستان، اليوم السبت، من الإطاحة بقاتل عنصر بحزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية.وذكر مسؤول مؤسسة المعلومات في الاتحاد الوطني الكردستاني ئژی أمين في منشور على صفحته على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال قاتل عنصر بالـ”PKK” في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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