إجرام بغداد تلقي القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي وآخر بتجارة الأعضاء البشرية

2021/09/18 | 10:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 أيلول 2021)، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام القدس تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (5 آلاف دولار امريكي) من داخل دار سكني، وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف (نصف اخمس)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم أصوليا وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان، "كما تم فرد أوراق تحقيقية أخرى بحق المتهم وفق أحكام المادة 24 أسلحة".

وعلى صعيد متصل، "تمكنت مفارز مكتب الرصافة لمكافحة الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية من القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، تم توقيفه واتخاذ الإجراءات بحقه استنادا لأحكام المادة 17 من قانون زراعة الأعضاء البشرية".

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