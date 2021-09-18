الإمارات ترفض قرارا أوروبيا ينتقد حقوق الإنسان ويدعو لمقاطعة

2021/09/18 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد سجلها بشأن حقوق الإنسان، ووصفته بأنه غير صحيح من الناحية الواقعية.

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