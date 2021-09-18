2021/09/18 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي يصل البصرة للاشراف على خطة الانتخابات وزيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي يصل البصرة للاشراف على خطة الانتخابات وزيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي يصل البصرة للاشراف على خطة الانتخابات وزيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).