2021/09/18 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت قوة من الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بأحد عناصر داعش في محافظة نينوى.وذكرت مديرية الحشد في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اشتركت فيها قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية استخبارية تطيح بـ”داعشي” في نينوى المركز الخبري الوطني.

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