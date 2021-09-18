"الدواء" الأمريكية ترفض تعميم جرعة ثالثة من "فايزر".. باستثناء فئة عمرية

2021/09/18 | 10:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفضت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطة لإعطاء جرعات معززة من لقاح فايزر لكافة الناس.وقالت "الدواء" الأمريكية، إنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات، مؤكدة أنه ومع ذلك لا يزال …

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