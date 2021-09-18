القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

2021/09/18 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي وآخر بتجارة الأعضاء البشرية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام القدس تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (5 آلاف دولار امريكي) من داخل دار سكني، وضبط بحوزة المتهم بندقية كلاشنكوف نصف اخمس".

واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم أصوليا وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات، كما تم فرد أوراق تحقيقية أخرى بحق المتهم وفق أحكام المادة 24 أسلحة".الى ذلك، "تمكنت مفارز مكتب الرصافة لمكافحة الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية من القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، تم توقيفه واتخاذ الإجراءات بحقه استنادا لأحكام المادة 17 من قانون زراعة الأعضاء البشرية ".

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