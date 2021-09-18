رئيس جهاز الأمن الوطني يصل الى محافظة البصرة

2021/09/18 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، اليوم السبت، الى محافظة البصرة.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وصلُ الى محافظة البصرة”.وأضاف البيان، ان “الزيارة تأتي لبحث تعزيز التعاون الامني والاستخباري مع الاجهزة الامنية والحكومة المحلية في المحافظة والاشراف على مراحل …

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