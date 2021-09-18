2021/09/18 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٨-;-٢-;- - نظرية العبث أو العبث النسبيسارتر يرى أن رواية الغريب لا تشرح شيئا ولا تقدم مبررات أو تفسيرات لأي شيء، إنها فقط وصف كلينيكي لحالة " العبث " أو هذا ما أراده كامو وصرح به في عدة مناسبات.



فهو يفرق بين العبث كإحساس وشعور وتجربة وجودية معاشة وبين العبث كمفهوم نظري وفكرة محددة، قابلة للفناء ومتمردة في نفس الوقت.



وهو يقدم هذه " الفكرة " ليس بالوسائل العقلية الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبية العبث النظري - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسبية العبث النظري - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).