المفوضية بشأن تصويت عراقيي الخارج: لا يحق لأقاربهم استخدام بطاقاتهم

2021/09/18 | 11:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم إمكانية استخدام بطاقات ناخبي الخارج من قبل أقاربهم المتواجدين داخل العراق.

وقال عضو إعلام المفوضية، مهند مصطفى، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الناخبين في الخارج ونظرًا لإلغاء انتخابات الخارج في العملية الانتخابية المقبلة، يحق لهم المشاركة من خلال الحضور إلى العراق والتواجد في مناطق سكناهم والذهاب إلى المراكز الانتخابية للمشاركة في استحقاقهم الانتخابي".

وأضاف مصطفى أن "ما يتم الحديث عنه حول استخدام بطاقاتهم الانتخابية من قبل آخرين قد يكونون أخوتهم أو أقاربهم المتواجدين في العراق، نؤكد أنه لا يمكن الاستفادة من تلك البطاقات إلا بوجود الأشخاص أنفسهم".

وبشأن الحملة الانتخابية للمرشحين، أوضح مصطفى أن "الحملة الإعلامية الخاصة بالكيانات السياسية انطلقت في التاسع من تموز/يوليو الماضي، أي بعد قرعة أسماء المتنافسين في الانتخابات، وستستمر إلى ما قبل 24 ساعة من الاقتراع الخاص، أي في السابع مع شهر تشرين المقبل".

وأكد أنه "في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل ستتوقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للكيانات، ويبدأ الصمت الانتخابي الذي يمنع ممارسة الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال بالنسبة للأحزاب".

ولفت إلى أن "رصد المخالفات لتلك الدعاية يتم من خلال لجان رصد في مكاتب المحافظات ومن ثم ترفع بعد رصدها وتوثيقها بشكل رسمي إلى مكتب المحافظ، ومن ثم إلى المكتب الوطني حيث هناك لجان مختصة للبت بها وإبلاغ الكيان أو المرشح بضرورة إزالة هذه المخالفة، ومن ثم التعامل معها في حالة عدم إزالتها من قبل المرشح".

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