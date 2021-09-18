العراق يستورد الأرز التايلندي بعد سبع سنوات من الحظر

2021/09/18 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واع

اعلنت تايلند عن عودة تصدير الأرز التايلندي بعد سبع سنوات من الحظر.

وذكر موقع (ذا نيشن تايلند) التايلندي وترجمته وكالة الانباء العراقية (واع) أن رئيس جمعية مطاحن الأرز التايلاندية كريانجساك تابنانون قال ان:"هذه الدفعة الثانية التى يشتريها العراق من تايلاند خلال هذا العام"،لافتا الى انه"تم تسليم الدفعة الأولى والبالغة 44000 طن في 18 اب الماضي".

واكد كريانجساك ، ان "قرار رفع الحظر هو نبأ عظيم لمصدري الأرز التايلاندي،اذ لطالما كان العراق زبونًا دائم الطلب للرز التايلندي منذ مدة طويلة،مؤكدا ان" جمعية مطاحن الأرز التايلاندية حثت جميع المصدرين على اعطاء الاولوية القصوى لجودة الارز لتعزيز ثقة العملاء وتأمين المزيد من الطلبات في المستقبل.

واكد ان "قرار العراق بحضر الاستيراد من تايلند جاء اثر قيام احد المصدرين التايلنديين بتسليم 110 آلاف طن من الأرز إلى العراق في عام 2014 ،وفشله في تلبية معايير الجودة المطلوبة".

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