قطع كلمة نادين نجيم.. سقوط رحمة رياض.. وإطلالة قصي خولي.. لقطات من

2021/09/18 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن القائمون على جوائز "الموريكس دور" أخيراً، من إقامة الحفل في بيروت أمس، بعد احتجابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتأجيله احتراماً لضحايا الانفجار المأساوي الذي وقع ببلدة "التليل" شمالي لبنان، في آب/ أغسطس الفائت.

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