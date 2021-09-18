2021/09/18 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2L0sA9KSAw0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتخابات تشرين .. مخاوف من حدوث فوضى بعد اعلان النتائج | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتخابات تشرين .. مخاوف من حدوث فوضى بعد اعلان النتائج | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).