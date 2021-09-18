2021/09/18 | 11:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت تايلند عودة تصدير الأرز التايلندي للعراق بعد سبع سنوات من الحظر.

ونقلت الوكالة الرسمية، عن موقع (ذا نيشن تايلند) التايلندي، أن رئيس جمعية مطاحن الأرز التايلاندية كريانجساك تابنانون قال إن "هذه الدفعة الثانية التى يشتريها العراق من تايلاند خلال هذا العام"، لافتًا إلى أنه "تم تسليم الدفعة الأولى والبالغة 44000 طن في 18 آب/أغسطس الماضي".

وأكد كريانجساك، أن "قرار رفع الحظر هو نبأ عظيم لمصدري الأرز التايلاندي، إذ لطالما كان العراق زبونًا دائم الطلب للرز التايلندي منذ مدة طويلة، مؤكدًا أن "جمعية مطاحن الأرز التايلاندية حثت جميع المصدرين على إعطاء الأولوية القصوى لجودة الأرز لتعزيز ثقة العملاء وتأمين المزيد من الطلبات في المستقبل".

وأكد أن "قرار العراق بحظر الاستيراد من تايلند جاء أثر قيام أحد المصدرين التايلنديين بتسليم 110 آلاف طن من الأرز إلى العراق في عام 2014، وفشله في تلبية معايير الجودة المطلوبة".

اقرأ/ي أيضًا:

التجارة: نصف كيلو عدس ومثلها من الحمص بدل حصة السكر

جودة "سيئة" ومفردات محدودة..



جردة حساب لحكاية البطاقة التموينية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة الأرز التايلندي للعراق بعد حظره قبل 7 سنوات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة الأرز التايلندي للعراق بعد حظره قبل 7 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).