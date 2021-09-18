الأعرجي: لا تنازل عن حقوق العراق المائية

2021/09/18 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية.وقال الأعرجي في كلمة له خلال مؤتمر الأمن المائي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية ،لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية".وأضاف أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب ،وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه والثقافة ،ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك". وشدد على أن"مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني".

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