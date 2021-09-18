التخطيط تتوقع عدد سكان العراق في العام 2030 وتؤشر تراجعاً بالنمو السنوي

2021/09/18 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، توقعاتها بشأن عدد سكان العراق في العام 2030، وفيما أشرت تراجعاً في معدلات نسبة النمو السنوية للسكان، كشفت عن تفاصيل خطتها الخاصة برسم السياسات السكانية بعيدة المدى.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توقعات الوزارة تشير إلى أن عدد سكان العراق في العام 2030 سيصل إلى 50 مليون نسمة في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة بنسبة النمو السنوية البالغة 2.6"، لافتاً إلى أنه "في عام 2050 ربما يقترب سكان العراق من 80 مليون نسمة".وأضاف الهنداوي أن "السنوات الثلاثين المقبلة ربما تشهد تراجعاً في معدلات النمو السنوية استناداً إلى رصد الوزارة الذي أشر تراجعاً في معدلات نسبة النمو السنوية للسكان"، منوهاً بأنه "مع استمرار هذا الانخفاض قد لا نصل الى توقعات الوصول إلى 80 مليون نسمة في عام 2050".ولفت إلى أن "الوزارة وضعت سابقاً خطة مسبقة في رسم السياسات السكانية بعيدة المدى، وهناك تحديث على مسارات هذه الخطة من خلال ادماج البعد السكاني في الخطط التنموية والتركيز على آليات استيعاب هذه الزيادة في عدد السكان وتحويلها من عبء الى محركات تنموية فاعلة من خلال تمكين الشباب اقتصادياً عبر توفير فرص العمل وتحقيق شراكات ودعم القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل والنهوض بقطاعات الصحة والسكن والتعليم في إطار سياسة التنمية البشرية"، مؤكداً أن "وزارة التخطيط تضطلع بإعداد هذه الخطة من خلال دائرة التنمية البشرية".وفي ما يتعلق بالانخفاض المستمر للطلب على النفط، أوضح الهنداوي أن "السبب هو التوجه نحو تفعيل قطاعات التنمية الأخرى غير النفطية من أجل تنويع مصادر الدخل كالزراعة والصناعة والسياحة وباقي القطاعات وفتح آفاق واسعة للاستثمار من أجل خفض نسب الفقر والبطالة وتحسين المستوى للسكان في مجالات الصحة والتعليم والسكن".

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