2021/09/18 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجل بيع الدولار، 147.500 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.000 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).