ما هو اللقاح الأكثر فاعلية ضد كورونا المصرح بها في أمريكا؟

2021/09/18 | 11:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة لجميع لقاحات فيروس كورونا الثلاثة المصرح بها في الولايات المتحدة أن لقاح "مودرنا" أكثر فاعلية قليلاً من لقاح "فايزر" في الحياة الواقعية في إبعاد مصابي كوفيد-19 عن المستشفى، ويأتي لقاح "جونسون آند جونسون" في المرتبة الثالثة.

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