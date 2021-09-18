باريس تستدعي سفيريها في واشنطن وكانبيرا للتشاور على خلفية إلغاء عقد الغواصات

2021/09/18 | 11:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان © اف ب/ارشيف اتيلا كيسبنديك باريس (أ ف ب) – استدعت فرنسا الجمعة سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين، عقب إلغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخَر جديداً مع واشنطن للغرض نفسه.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان […]

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