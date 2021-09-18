البيت الأبيض: بايدن سيعقد قمة افتراضية حول كورونا

2021/09/18 | 11:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيعقد الأربعاء المقبل قمة افتراضية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تهدف إلى زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا عالمياً.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الجمعة، إن الولايات االمتحدة ستطلب من المشاركين التحلي “بمستوى أعلى من الطموح” بشأن زيادة التوزيع المتكافيء للقاحات واتخاذ خطوات أخرى لمواجهة الجائحة.

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