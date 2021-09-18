العلواني يحضر مؤتمرا انتخابياً في منطقة شارع 20 بالرمادي

2021/09/18 | 11:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حضر المرشح عن (تقدم)، في محافظة الانبار، الدائرة الثانية /الرمادي، التسلسل 33، الاستاذ احمد حميد العلواني، مؤتمراً انتخابياً عقده اهالي منطقتي شارع عشرين وحي الشرطة لدعم مرشحهم الاستاذ العلواني في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال العلواني في كلمة ألقاها في المؤتمر اننا كنا ولا زلنا نعمل وبكل جهد للإرتقاء بالرمادي ونحن في (تقدم) قطعنا عهداً على انفسنا بأن نعمل وبجهد كبير من أجل مدننا وإعمارها وتطويرها.

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