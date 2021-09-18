2021/09/18 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم السبت.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRTعربية، (18 ايلول 2021)، فان سعر الدولار جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,425

في اغلب صيرفات بغداد

شراء 147،000

بيع 148،000

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط اغلاق البورصة .. هذا ما سجلته اسعار الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط اغلاق البورصة .. هذا ما سجلته اسعار الدولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).