عمليتان امنيتان تطيحان بتاجر اعضاء بشرية واخر بتهمة السرقة

2021/09/18 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، السبت، القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي وآخر بتجارة الأعضاء البشرية .

وذكرت المديرية في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه ، (18 ايلول 2021 ) ، أن "مفارز مديرية إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام القدس تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (5 آلاف دولار امريكي) من داخل دار سكني، وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف نصف اخمس ".

الى ذلك، "تمكنت مفارز مكتب الرصافة لمكافحة الاتجار بالبشر من القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية ،فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا ".

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