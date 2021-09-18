التربية على رأس الأولويات

2021/09/18 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر، موعد المدارس، كثر الحديث عن التعليم ومستقبل الأجيال ومآلات النظام التربوي في لبنان في زمن الانهيارات التي فاقمت المشاكل التربوية المزمنة.

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