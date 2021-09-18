2021/09/18 | 11:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار وسط بغداد..هذه التفاصيل

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بمقتل عنصر في الجيش العراقي وإصابة آخر عندما انفجرت قنبلة يدوية عندما انفجرت عليهما في مركز للتدريب وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، بأن رمانة يدوية انفجرت اثناء عبث متدرب بها داخل الطبابة العسكرية/ مقر تدريب في الباب المعظم وسط بغداد.

ووفقا للمصدر فإن الحادث أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح.

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