النقل تكشف خطتها لنقل “زائري” الأربعينية

2021/09/18 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، عن خطتها في نقل الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسيم زيارة أربعين الإمام الحسين(ع).وقال المتحدث باسم الوزارة، حسين الخفاجي، لموقع “المركز الخبري […]

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