2021/09/18 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاع درجات الحرارة مجدداً.وذكر بيان للهيئة أن “الطقس ليوم غد الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المناطق الشمالية، أما في الأقسام الجنوبية فتنخفض قليلاً ،وفي المنطقة الوسطى فلم تسجل تغييراً في درجات الحرارة وأن درجة الحرارة في بغداد ستكون 41 درجة مئوية ،فيما ستسجل البصرة والناصرية 44 درجة مئوية”.وأضاف أن “يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة في المنطقة الوسطى والجنوبية تنخفض قليلاً، أما المنطقة الشمالية فلن تتغير درجات الحرارة وهنالك تصاعد للغبار في بعض الاقسام الجنوبية”.وأشار إلى أن “الطقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة في المناطق الجنوبية والشمالية ترتفع، أما في المناطق الوسطى فلا يوجد تغير في درجات الحرارة”.ولفت إلى أن “يوم الاربعاء سيكون الطقس صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد”.وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاحد وتفاصيل حالة الطقس في البلاد:

شارك هذا الموضوع:

انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف: حرارة الطقس تعاود الارتفاع في العراق.. 13 محافظة ضمن الدرجات الاربعينية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغراف: حرارة الطقس تعاود الارتفاع في العراق.. 13 محافظة ضمن الدرجات الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).