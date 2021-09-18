رئيسي: الحكومة الأفغانية المنبثقة عن قومية واحدة لا يمكنها حل مشاكل البلاد

2021/09/18 | 11:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ضرورة أن تعبر الحكومة الأفغانية الجديدة عن كل القوميات والأطراف السياسية الفاعلة الموجودة في أفغانستان.وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية قال رئيسي إن “الحكومة المنبثقة عن قومية معينة أو مجموعة سياسية واحدة لا يمكنها حل مشاكل البلاد”، مطالبا بأن تكون الحكومة الأفغانية موسعة وشاملة.وعلل الرئيس الإيراني مطالبته […]

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