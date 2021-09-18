كلمات ممنوعة... - غسان صابور

2021/09/18 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور أتمنى..



آمل..



أرجو..



بهذه الكلمات يتقدم المظلومون..



يتوجه الحياديون..



يصطف باستعداد المحكومون..



أمام الحكام الطغاة..



كلما توجهوا إليهم..



كلما طلب منهم إعطاء رأيهم..



عن حالتهم المزرية...



ويوما بعد يوم..



يتحولون إلى قطعان غنم..



تساق إلى المسالخ...



وقسم منهم..



يختاره وزير السلطان..



لمهنة مهرج السلطان..



وآخر مردد المدائح...



هذه حالة من يسمى الشعوب..



بكل دول هذا العالم المتعب الذي يديره ما يسمى وسائل ......





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