الثورة و المرأة - عماد نصر ذكرى

2021/09/18 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عماد_نصر_ذكرى تقاس حضارة الأمم بمكانة المرأة فيها والحقوق التى يتمتع بها الأطفال والأقليات وكبار السن وذوو الإحتياجات الخاصة .



ورغم اننى مؤيد لثورة 25 يناير إلا انى لا استطيع للآن ان اقول انها نجحت واكتملت لأن العبرة دائما بالخواتيم وللآن سفينة الوطن مازالت تتقاذفها الأمواج الإخوانية والأنواء السلفية.



ولكى ترسو السفينة على شاطئ الأمان يجب أن تطرأ تغييرات جذرية على أوضاع المرأة فى مصرنا وأن يكون من حقها أن تشغل ......





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