مقال في الحب - المنصور جعفر

2021/09/18 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر الحب الزواجي واحدة من اكبر الظواهر في التاريخ وهذا الموضوع يواشج "الحب" بالوعي والعقل ويحاول نقد النظرة السائدة في صور الثقافة المثالية لمجتمعات العالم الثالث إليه التي تختزله في كونه مجرد إنفعال عاطفي لذيذ وممنوع، يصعب التحكم فيه، أو يتعذر تحويله لآلة وعي وتنمية لتعاملات تكوين النفس والأسرة والمجتمع.



وهدف هذا الموضوع كسر الصورة النمطية عن "الحب" وتحويل صورته في الأذهان من شهقات وآهات سريعة التبخر ......





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