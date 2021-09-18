طهران تنصح الزائرين الإيرانيين بعدم الدخول للعراق من إقليم كردستان

2021/09/18 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السفير الإيراني لدى العراق إيرج

مسجدي، اليوم السبت، الزائرين

الإيرانيين القاصدين العراق لتأدية

مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين

إلى عدم الدخول من إقليم كردستان.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية

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