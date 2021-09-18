منها مصر وتركيا وباكستان.. المملكة المتحدة تعلن إزالة 8 دول من “القائمة الحمراء” وغيرها من قيود السفر المخففة

2021/09/18 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقوم بإزالة 8 دول ، بما في ذلك مصر وتركيا وباكستان ، من “القائمة الحمراء“، وهي قائمة بالدول التي تعتبر محفوفة بالمخاطر من حيث انتشار فيروس كورونا، وستغير قواعد السفر الدولي إلى إنجلترا في 4 أكتوبر 2021.

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