مصدر لـ NRT يكشف تفاصيل انفجار باب المعظم

2021/09/18 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل منتسب امني، السبت، واصيب آخر اثر انفجار قنبلة يدوية، داخل مركز للتدريب وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر لـ NRT عربية (18 ايلول 2021)، ان "رمانة يدوية انفجرت اثناء عبث متدرب بها داخل الطبابة العسكرية/ مقر تدريب في الباب المعظم وسط بغداد".

وبحسب المصدر فإن "الحادث أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح".

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