2021/09/18 | 12:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 78sE5YryvXs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بناء على دعوة الحلبوسي .. شيخ الازهر يعتزن زيارة بغداد مطلع تشرين الثاني المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بناء على دعوة الحلبوسي .. شيخ الازهر يعتزن زيارة بغداد مطلع تشرين الثاني المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).