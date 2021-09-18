مدينة عراقية توجه بمنع التعامل مع المتسولين وتؤكد: يحصلون على 200 الف دينار يومياً

2021/09/18 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قائممقامية قضاء خانقين في ديالى، اليوم السبت، عن اصدار تعميم شامل يمنع بموجبة التعامل مع المتسولين.

وقال مدير اعلام قائممقامية خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) يوسف ابراهيم في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "في اطار الحد من ظاهرة التسول في داخل خانقين اصدر القائممقامية تعميم شامل للأهالي بعدم التعامل نهائيا معهم كونهم يمثلون خطورة على الامن والمجتمع وان وضعهم المادي في الحقيقة جيد جدا خاصة وان اغلبهم تحول التسول الى مهنة لهم".

واضاف، ان "المتسول الواحد يحصل على ما يقارب 200 ألف دينار يوميا بالإضافة الى قيامهم باستغلال بشع للأطفال مؤكدا اصدار توجيهات مباشرة للأجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات اللازمة اعتبار من بداية الاسبوع الجاري".

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