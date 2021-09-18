القبض على الارهابي المكنى ابو خديجة شمالي بغداد

2021/09/18 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت االقوات الأمنية، اليوم السبت، من الإطاحة بإرهابي ينتمي لتنظيم داعش شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الاعلام الأمني تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "وخلال عملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة المصادر وباسناد من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعتين لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت تواجد الارهابي المكنى ابو خديجة احد ارهابيي داعش في قرية خمسة التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية توجهت الى مكان الحادث على الفور وألقت القبض على الارهابي الذي ورد اسمه في اكثر من مكان بضمنها بودرة رواتب داعش"، مبيناً أن "المتهم مطلوب بعدة قضايا ارهابية وفق المادة ٤ إرهاب".

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