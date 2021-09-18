حصيلة أولية لانفجار باب المعظم وسط بغداد

2021/09/18 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن الحصيلة الأولية لإنفجار باب المعظم وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الانفجار الذي وقع في منطقة باب المعظم، كان حادثا عرضيا وتسبب بإستشهاد جندي بالجيش العراقي وإصابة جندي اخر".

وأضاف، أن "سبب الحادث كان انفجار قنبلة يدوية داخل مركز للتدريب".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بسماع دوي انفجار سمع في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد.

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