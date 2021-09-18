الرئيس الإيراني: الحكومة الأفغانية المنبثقة عن قومية واحدة لا يمكنها حل مشاكل البلاد

2021/09/18 | 12:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ضرورة أن تعبر الحكومة الأفغانية الجديدة عن كل القوميات والأطراف السياسية الفاعلة الموجودة في أفغانستان.وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية قال رئيسي إن “الحكومة المنبثقة عن قومية معينة أو مجموعة سياسية واحدة لا يمكنها حل مشاكل البلاد”، مطالبا بأن تكون الحكومة الأفغانية موسعة وشاملة.وعلل الرئيس الإيراني مطالبته بضرورة أن “يشعر الجميع بأداء دورهم في هذه الحكومة، وبالتالي يمكن اعتبار الحكومة ممثلة للشعب الافغاني”.تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال كلمته في المؤتمر المشترك الذي عقده مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان في العاصمة الطاجيكية دوشنبه اليوم السبت، على هامش حضوره قمة شنغهاي.وفيما […]

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