2021/09/18 | 12:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم السبت، إلى محافظة البصرة.وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الوطني، في بيان، أنّ “رئيس الجهاز عبد الغني الأسدي وصل إلى البصرة لبحث تعزيز التعاون الأمني والاستخباري مع الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية في المحافظة الاشراف على مراحل تنفيذ الخطة الخاصة بتأمين مسير الزائرين ومراكز الاقتراع”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي في البصرة لمتابعة خطط تأمين الأربعينية ومراكز الاقتراع عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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