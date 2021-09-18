الإمارات.. أبوظبي تحدث إجراءات الدخول إليها وتلغي

2021/09/18 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أشهر طويلة من تقييد حركة الدخول إلى أبو ظبي، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في الإمارة إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، وذلك اعتبارا من 19 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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