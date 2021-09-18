الخلية تعلن تفاصيل القبض على ’أبو خديجة’ شمالي العاصمة بغداد

2021/09/18 | 12:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، القبض على عنصر ينتمي لتنظيم "داعش" شمالي العاصمة بغداد.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 أيلول 2021)، أنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة المصادر وباسناد من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعتين لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت تواجد الارهابي المكنى ابو خديجة احد ارهابيي داعش في قرية خمسة التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد".

وأضاف البيان أن "مفارز شعبة المصادر ومفارز خلية الاستخبارات توجهت نحو الهدف والقبض على الارهابي الذي ورد اسمه في اكثر من مكان بضمنها قائمة رواتب داعش والمطلوب بعدة قضايا ارهابية وفق المادة 4 إرهاب".

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