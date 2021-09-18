هل سجلت الصحة اصابات لـ4 الاف ملقح في العراق؟

2021/09/18 | 12:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل انخفاض كبير باعداد المراجعين إلى مستشفياتها من الملقحين جراء اصابتهم بفيروس كورونا، بسبب اعراضهم الخفيفة، بنسبة وصلت إلى 1 بالالف.

وأكد مدير الصحة العامة رياض الحلفي في بيان، إن المراقبين والوبائيين والخبراء لا يستبعدون حدوث موجات جديدة من الوباء بسبب التغييرات التي تطرأ على الفيروس، لان كورونا لايزال فعالا ونسبة التغطية باللقاحات قليلة بعض الشيء”.

واضاف أن “الوزارة تعول على اللقاحات لان الاجراءات الوقائية اصبحت غير فعالة بسبب عدم التزام المواطنين بها وعدم امكانية اجبارهم على ارتداء الكمامات”.

وبين أنَّ “عدد الداخلين إلى المستشفيات من الملقحين انخفض إلى نسبة 1 بالالف وباصابات خفيفة، باستثناء شخص توفي وهو ملقح بالغ من العمر 80 عاما من مجموع اكثر من 4 ملايين ملقح وهذا يعني أن اللقاح ذو فعالية عالية”.

وعلى هذا الأساس، فأن نسبة الواحد بالألف الذين اصيبوا بالفيروس في صفوف الملقحين من اصل 4 مليون ملقح، يعني قرابة 4 الاف شخص ملقح اصيب بالفيروس او سيصابون من اصل 4 مليون ملقح.

وأكد أن “نسبة الملقحين حاليا تبلغ 18 % من الفئات المستهدفة وهم الاعمار 18 عاما فما فوق البالغ عددهم 24 مليون شخص، وهدف الوزارة الوصول إلى 20 مليون ملقح نهاية العام الحالي، في حال التزام الشركات المنتجة بتجهيز العراق باللقاحات”.

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